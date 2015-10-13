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    Гармаш: «Встреча с Испанией — лучшая игра Украины»

    Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш поделился мнением об игре команды в заключительном матче отборочного цикла к Евро-2016 с Испанией (0:1).

    «По моментам — лучшая наша игра. По владению мячом превзошли они, были чуть быстрее. Мы могли за счет желания борьбы вырвать победу, но не повезло. Де Хеа хорошо сыграл. Может, на тренировках надо отрабатывать…

    Потерял мяч, пошла неразбериха, и на дальней штанге гол пропустили. Если бы мы забили раньше, у Ротаня был момент… Мы не расслаблялись, шли вперед, болельщики нас хорошо поддерживали. Нам было тяжело перемещаться. Иногда справлялись, иногда нет. На разминке был готов нормально. В игре тоже. Под конец подсел немного», — цитирует Гармаша телеканал «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 06:29
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