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Аарон Ньигес
Статистика
Аарон Ньигес - статистика
Завершил карьеру
26 апреля 1989 (37), Эльче
#7 | Полузащитник
170 см | 69 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
21
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
0 : 0
23.05.2015
Эльче
1' - 71'
68'
Испания. Примера, 37 тур
Эльче
2 : 3
17.05.2015
Атлетик
1' - 72'
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 0
10.05.2015
Эльче
1' - 67'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1 : 2
03.05.2015
Эльче
66' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
4 : 0
29.04.2015
Депортиво
1' - 69'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
20.04.2015
Реал Сосьедад
1' - 75'
75'
Испания. Примера, 31 тур
Кордоба
0 : 2
12.04.2015
Эльче
1' - 74'
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 1
09.04.2015
Хетафе
85' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1 : 0
07.03.2015
Альмерия
1' - 75'
26'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
02.03.2015
Эльче
1' - 71'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 2
22.02.2015
Реал
1' - 62'
52'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2 : 0
09.02.2015
Райо Вальекано
1' - 74'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
31.01.2015
Эльче
1' - 73'
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 6
24.01.2015
Барселона
1' - 80'
29'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1 : 0
18.01.2015
Леванте
1' - 66'
12'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
1 : 2
11.01.2015
Эльче
1' - 70'
55'
Испания. Примера, 17 тур
Эльче
2 : 2
03.01.2015
Вильярреал
78' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1 : 2
21.12.2014
Малага
65' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
15.12.2014
Эльче
79' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
81' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 1
02.11.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.08.2014
Эльче
Был в запасе
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