Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Пфицнер - статистика

Завершил карьеру
28 августа 1984 (42)
#31 | Полузащитник
183 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3 : 1
10.05.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 1
03.05.2014
Аугсбург
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
2 : 0
26.04.2014
Айнтрахт
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
0 : 2
19.04.2014
Бавария
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
3 : 1
22.03.2014
Айнтрахт
1' - 41'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.03.2014
Вольфсбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
2 : 2
08.03.2014
Айнтрахт
1' - 68'
45'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2014
Боруссия М
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
22.02.2014
Айнтрахт
1' - 78'
71'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
4 : 2
15.02.2014
Гамбург
26' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
3 : 0
08.02.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 2
31.01.2014
Боруссия Д
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
0 : 0
26.01.2014
Айнтрахт
1' - 77'
31'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.12.2013
Хоффенхайм
1' - 77'
51'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
4 : 1
14.12.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 2
08.12.2013
Герта
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 1
23.11.2013
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0 : 0
08.11.2013
Айнтрахт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
05.10.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0 : 4
29.09.2013
Штутгарт
79' - 90'
Главные новости
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+