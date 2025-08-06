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Станислав Черчесов
Новости
Станислав Черчесов - новости
Завершил карьеру
26 сентября 1994 (31)
#1 | Вратарь
186 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Названа должность Черчесова-младшего в «Ахмате»
2025.08.06 11:28
3
Сын Черчесова войдет в тренерский штаб «Ахмата»
2025.08.06 07:50
9
Таранов прокомментировал назначение Черчесова в «Крылья Советов»: «Бардак полнейший!»
2025.06.25 09:02
2
Сын Черчесова нашел работу в РПЛ
2025.06.23 17:37
14
Фото
Сын Черчесова нашел новый клуб в России
2023.09.14 18:43
Видео
Черчесов-младший пропустил удар из-за пределов штрафной
2022.07.31 09:25
Сына Черчесова выписали из больницы после перелома челюсти
2020.10.24 09:51
Черчесов – о состоянии здоровья сына: «Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы вставим»
2020.10.23 15:55
Черчесов-младший успешно перенес операцию
2020.10.20 15:47
Черчесов-младший может через месяц вернуться к тренировкам. У него сломана челюсть
2020.10.19 22:55
1
У Черчесова-младшего черепно-мозговая травма с сотрясением, перелом челюсти и выбитый зуб
2020.10.19 07:21
5
Фото
Сына Черчесова госпитализировали после травмы головы в матче с «Родиной»
2020.10.18 16:45
2
Станислав Черчесов-младший отбил три пенальти в Кубке России
2020.08.19 21:45
1
Хохлов: «Сыновья Аджоева и Черчесова были просто подписаны в «Динамо». Меня никто не спрашивал»
2020.04.27 15:22
10
Черчесов-младший подписал контракт с «Олимпом». Два дня назад Габулов возглавил совет директоров клуба
2020.02.20 17:57
6
Экс-капитан «Амкара» Попов: «Жаль, что Черчесов заставляет сына играть в футбол»
2020.01.11 01:29
12
Фото
«Балтика» расторгла контракт с Черчесовым-младшим
2020.01.10 16:36
4
Черчесов: «Начинать с Бельгии, а потом лететь в Казахстан – это серьезно. Думаем, как лучше все сделать»
2019.01.23 09:08
1
Журналист «Спорт-Экспресса» Короткин: «Спартак» по-прежнему хочет видеть главным тренером Черчесова»
2019.01.18 23:21
10
«Черноморец» проиграл из-за ошибки сына Черчесова в дебютном матче
2018.05.28 08:15
11
«Черноморец» подписал контракт со Станиславом Черчесовым-младшим
2017.08.12 08:16
3
«Динамо» внесло в заявку на сезон Станислава Черчесова
2016.08.25 16:52
21
«Динамо» запретили регистрировать новичков
2015.11.18 14:35
5
Денисов требует от «Динамо» полного возмещения апрельского штрафа
2015.10.23 18:06
5
Черчесов может возглавить «Легию»
2015.09.28 16:19
4
Черчесов: «На психологии игроков «Динамо» сказался вылет от «Наполи»
2015.08.09 11:37
6
Нигматуллин: «Черчесов бы набрал больше двух очков в трех турах»
2015.08.02 20:17
12
Вальбуэна: «Сборную России должен возглавить Черчесов»
2015.07.18 00:30
65
Кокорин хотел бы видеть Черчесова во главе сборной России
2015.07.16 18:39
105
Кобелев представил тренерский штаб «Динамо»
2015.07.14 21:56
31
1
2
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