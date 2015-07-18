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    Вальбуэна: «Сборную России должен возглавить Черчесов»

    Футболист московского «Динамо» Матье Вальбуэна поделился своим мнением о том, кто должен стать новым главным тренером сборной России.

    «Я назначил бы Станислава Черчесова. Удивлен его отставкой из «Динамо», особенно тем, что она случилась за неделю до старта чемпионата. У нас с ним хорошие отношения, мы на связи друг с другом. Благодарю Станислава Саламовича за совместную работу», – сказал француз.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 00:30
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    Комментарии (66)
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    nickyist
    1437205084
    не надо Черчесова в сборную!!!
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    удав
    1437207704
    что-то француз стал много говорить
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    Слуцкий
    1437212605
    какого хрена все зовут черчесова в сборную объясните мне кто нибудь ????!!!!!за какие такие заслуги что он сделал?!!!??!!??!?!он хотя бы бронзу взял?!?!?!?!?А только игроки динамо его и советуют потому что они одноклубники!!Какого хрена зовут в сборную Карпина вот он реально ничего не сделал только со Спартаком второе место занял и все нигде про него не слышно Торпедо Армавир тренирует и как !?!?!??!ДА НИКАК в двух матчей не забили ни одного гола сами не играют и другим не дают ВОТ ЗА ЧТО ЧЕРЧЕСОВА ИЛИ КАРПИНА СДЕЛАТЬ ГЛАВ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!ЗА ЧТО БЫВШЕГО ТРЕНЕРА ТОРПЕДО МОСКВА СДЕЛАТЬ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ КОТОРЫЙ БЕЗ ПРАКТИКИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ,!?!?!?!?!?!Бердыева советуют хоть и Ростов поднял НО ОН ТРЕНЕР АУТСАЙДЕР И ЭТО ЗНАЧИТ ВСЕ!!!!!
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    cergei1971
    1437213224
    Лучше Аленичева!!!!!Будет спартаковский Атакующий стиль!!!!!!!!!
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    makerdream
    1437223874
    наймите карпина уже..что вы в самом деле! Такой шпециалист прападает а вы...
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    nahan
    1437233254
    Может, Вальбуэна и прав...
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    Петруххха
    1437252759
    Даже не бред....((((
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    KLINSI
    1437326501
    Даже не смешно.
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    gremaldino
    1437352057
    Валя, правильно ! Какая сборная,такой и тренер. Уровень один и тот же.
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    ologreds
    1694997595
    numo435958
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