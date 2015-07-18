Вальбуэна: «Сборную России должен возглавить Черчесов»

Футболист московского «Динамо» Матье Вальбуэна поделился своим мнением о том, кто должен стать новым главным тренером сборной России.
«Я назначил бы Станислава Черчесова. Удивлен его отставкой из «Динамо», особенно тем, что она случилась за неделю до старта чемпионата. У нас с ним хорошие отношения, мы на связи друг с другом. Благодарю Станислава Саламовича за совместную работу», – сказал француз.
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