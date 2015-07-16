Кокорин хотел бы видеть Черчесова во главе сборной России

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин принял участие в презентации новой формы на сезон и рассказал, что хотел бы видеть Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.
– Футбол команды при Кобелеве будет сильно отличаться от того, что ставил Черчесов?
– Пока сложно говорить, мы провели с новым тренером только три тренировки. Мне хотелось бы, чтобы команда продолжила играть в атакующий футбол.
– Игорь Денисов без проблем вернулся в коллектив?
– Про него никто не забывал. Все знают его возможности. Плохо только, что он не прошел с нами предсезонку
– Кого вы хотели бы видеть во главе сборной?
– Черчесова.
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