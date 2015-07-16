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    Кокорин хотел бы видеть Черчесова во главе сборной России

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин принял участие в презентации новой формы на сезон и рассказал, что хотел бы видеть Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.

    Футбол команды при Кобелеве будет сильно отличаться от того, что ставил Черчесов?

    – Пока сложно говорить, мы провели с новым тренером только три тренировки. Мне хотелось бы, чтобы команда продолжила играть в атакующий футбол.
    – Игорь Денисов без проблем вернулся в коллектив?

    – Про него никто не забывал. Все знают его возможности. Плохо только, что он не прошел с нами предсезонку

    Кого вы хотели бы видеть во главе сборной?

    – Черчесова.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 18:39
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    Комментарии (106)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    забайкальский армеец
    1437105308
    А вот таких шпигелей как Кокорин в сборной видеть не хотелось бы, сдулся как мыльный пузырь.
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    REDWHITE_
    1437110119
    предлагаю тандем Черчесов-Карпин
    Ответить
    mokkee
    1437110337
    только не его!в сборную нельзя
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    eaguar
    1437110886
    Черчесов может .
    Ответить
    AndreiM-68
    1437113579
    Забыли задать вопрос: нужен кокорин сборной?
    Ответить
    Слуцкий
    1437119487
    правильно нужно сделать глав тренером Карпина пощником Черчесова и Бердыева и тогда евро в [Соблюдайте правила ] и ЧМ на хрена наш уровень чемпионат КОНКАФ играть с атлантидой гаваями и ТОБАГО СБИЛИЗ а также наше дерби с давними союзниками кубинцами
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    denmig
    1437119746
    а черчесов не хочет видеть кокорина! и тот и другой - вышли из моды уже -первый может только быть четвертым, а второй - вообще уже ничего не может
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    AmigoAlejandro
    1437124049
    Предложение интересное, но нереальное! В принципе, Черчесов, получается, не такой уж и плохой тренер, раз довел команду до Лиги Европы. Но на уровне клуба - не более. В сборной нужен тот, кто реально знает вкус побед и при этом испытывает это чувство гордости за свои успехи и успехи команды чаще других. Я бы тоже за Леонида Викторовича проголосовал. Он мне и в ЦСКА нравится, и в наших \"Крыльях\" неплохо работал.Если бы не финансовые трудности клуба, может, и успехи были бы не такие скромные.
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    Kostya_Kostya
    1437136671
    Вот мнение Кокорина интересует меньше всего...
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    ologreds
    1694997601
    numo435859
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