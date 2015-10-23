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    • Денисов требует от «Динамо» полного возмещения апрельского штрафа

    Денисов требует от «Динамо» полного возмещения апрельского штрафа

    Хавбек московского «Динамо» Игорь Денисов обратился с апелляцией в Комитет по статусу игроков. Футболист требует возмещения штрафа, который был наложен на него тогдашним главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

    После конфликта с ним Денисов был отстранен от тренировок с основным составом и лишен восьмидесяти процентов зарплаты за апрель. Комитет постановил вернуть игроку половину зарплаты, однако полузащитник хочет получить назад всю сумму штрафа целиком.

    В текущем сезоне Денисов сыграл за «Динамо» 12 матчей в чемпионате России, не записав на свой счет результативных баллов.

    Источник: ТАСС

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    23.10.2015 18:06
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    Комментарии (6)
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    Нас Много
    1445619425
    Если он ещё с Динамо расплюётся, кто его ещё возьмёт в состав?
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    джон базелон
    1445625550
    Говно а не человек!
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    vanesss1981
    1445673663
    Жадность фрайера сгубила! Как он играл шикарно за Зенит, а как начал за каждую копеечку давиться, так его и на поле-то не видно, да и как от человека блевать хочется!
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    ologreds
    1694996940
    numo446263
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