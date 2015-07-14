Кобелев представил тренерский штаб «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев представил тренерский штаб команды. На этом посту он заменил отправленного в отставку Станислава Черчесова.





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ь в дополнительном представлении не нуждается – динамовец с огромным стажем, бывший игрок сборной, много лет работал тренером в клубе.– мой соратник, с ним мы с самого начала работы в «Динамо». Ну, атолько начинает тренерскую карьеру. Теперь он Роман Анатольевич. Планируем также привлечь кого-то из молодых ребят, есть наработки в этом плане»– сказал Кобелев в интервью клубному сайту.