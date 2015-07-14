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    Кобелев представил тренерский штаб «Динамо»

    Новый главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев представил тренерский штаб команды. На этом посту он заменил отправленного в отставку Станислава Черчесова.

    «Николай Гонтарь в дополнительном представлении не нуждается – динамовец с огромным стажем, бывший игрок сборной, много лет работал тренером в клубе. Александр Смирнов – мой соратник, с ним мы с самого начала работы в «Динамо». Ну, а Роман Березовский только начинает тренерскую карьеру. Теперь он Роман Анатольевич. Планируем также привлечь кого-то из молодых ребят, есть наработки в этом плане»– сказал Кобелев в интервью клубному сайту.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    14.07.2015 21:56
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    Комментарии (32)
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    piercman
    1436902878
    под руководством кобелева дмошники вылетят в фнл!
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    alboro
    1436905509
    ок
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    Борисыч1
    1436906857
    Ну, \"Война\" это понятно, никто и не сомневался....Но вот Гонтарь - это зря, имхо...
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    Бригант 669
    1436907222
    Кобелев и ДИНАМО ВПЕРЕД!!! всех рвать!!
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    Вакханалия
    1436907875
    Кстати в матчах зинит- Динамо яро поддерживаю динамовцев! Из двух зол бело- голубые намного приятнее чем питерский денежный мешок со своим жирным халком. Удачи новому старому тренеру Динамо.
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    Cool-Kurt Angle
    1436908173
    ну тренерский штаб вполне узнаваем!) все свои люди)
    Ответить
    juventus186
    1436919991
    Вот теперь будет порядок!! Денисов уже в строю , чувствуется , что Кобелева авторитет есть!!
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    alessios1990
    1436936747
    Вообщем ни одного нового человека не появилось! Все свои и те, которые уже давно в Динамо) Удачи бело-голубым на будущее!
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    sir_Alex
    1437305867
    Это его дело
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    ologreds
    1694997611
    numo435692
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