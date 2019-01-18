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    Журналист «Спорт-Экспресса» Короткин: «Спартак» по-прежнему хочет видеть главным тренером Черчесова»

    Журналист издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин, специализирующийся, в частности, на теме «Спартака», сообщил, что руководство клуба по-прежнему желает видеть главным тренером Станислава Черчесова. Он сейчас работает в сборной России.

    «На основании некоторых данных и информации, которой я владею, фигура Черчесова, несмотря на то что после Массимо Карреры назначили не его, остается желанной для очень многих в руководстве «Спартака». В перспективе его кандидатура видится администрации красно-белых чуть ли не идеальной», – считает Короткин.

    Вячеслав Короткин в декабре первым из российских журналистов сообщил о том, что Роман Еременко не останется в «Спартаке».

    • Черчесов выступал за «Спартак» в качестве футболиста, четыре раза выигрывал чемпионат страны.
    • В качестве тренера красно-белых бывший вратарь брал серебряные медали РПЛ (2007 год).
    • Главное достижение в клубной тренерской карьере Черчесова – победа в чемпионате Польши с «Легией».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2019 23:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +257

      vikrub 19 января 2019, 13:45

      Послушайте,Вячеслав Короткин. Если у вас нет журналистской совести, а она мало у кого из вашей братии есть, так хоть человеческую имейте. Или вы с чьего-то заказа начинаете вредить Спартаку? От этой информации так и попахивает гнилым душком. То ли журналисты подпускают, то ли кто-то в руководстве Спартака. Значит и там и тут враги клуба и команды. Я бы не сказал, что Черечесов как тренер сильнее Кононова. Сборной на мундиале один раз повезло (про пенальти), второй раз - нет (про пенальти). И Черчесов уже был тренером в Спартаке. Где результат?

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter > vikrub 22 января 2019, 00:10

      с учетом ангажированности СЭ последних лет (после переформатирования), может, это Че себя так продвигает? То есть сигналы идут снаружи, чтобы потеребить руководство Спартака. Типа "там" не очень довольны, Че хотел, а Вы?

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 января 2019, 12:09

      Это если на перспективу.А сейчас заводить подобные разговоры, только вредить клубу.Хотя Измайлов такое прокручивает не первый раз.В ситуации с Каррерой тоже под Иванушку ни чего не понимающего, косил.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 10:51

      В плане дисциплины команды ,Черчесов более подходящая кандидатура. Но Кононову надо все же дать поработать.

      4
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 19 января 2019, 10:47

      Ситуация как в анекдоте про лесника.)
      Борются в Спартаке две группы за влияние и распил денег. Одна прикрывается Кононовым, другая Черчесовым. Но тут проснулись хозяева клуба, пришли и разогнали всех к .... ))

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 января 2019, 00:13

      Хорошо бы ! Но вредители-руководители-заговорщики ....на это не пойдут !

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 18 января 2019, 23:26

      Ну ясен пень ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову назначить на постоянку Кононова. Давно же говорили, что Олег работает до лета, а потом Стас.

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      Рейтинг: +34

      rwp > vladik12 18 января 2019, 23:56

      Ну прям здравомыслящим придет в голову Черчеса приглашать. Чур нас.

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      Рейтинг: +3438

      violator20 > vladik12 19 января 2019, 01:13

      Можно Кононова, уволив Измайлова

      2
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > vladik12 19 января 2019, 04:06

      Здравомыслящему не придет в голову назначить Черчесова!

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