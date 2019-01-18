Журналист «Спорт-Экспресса» Короткин: «Спартак» по-прежнему хочет видеть главным тренером Черчесова»

Журналист издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин, специализирующийся, в частности, на теме «Спартака», сообщил, что руководство клуба по-прежнему желает видеть главным тренером Станислава Черчесова. Он сейчас работает в сборной России.

«На основании некоторых данных и информации, которой я владею, фигура Черчесова, несмотря на то что после Массимо Карреры назначили не его, остается желанной для очень многих в руководстве «Спартака». В перспективе его кандидатура видится администрации красно-белых чуть ли не идеальной», – считает Короткин.

Вячеслав Короткин в декабре первым из российских журналистов сообщил о том, что Роман Еременко не останется в «Спартаке».