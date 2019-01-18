Журналист «Спорт-Экспресса» Короткин: «Спартак» по-прежнему хочет видеть главным тренером Черчесова»

Послушайте,Вячеслав Короткин. Если у вас нет журналистской совести, а она мало у кого из вашей братии есть, так хоть человеческую имейте. Или вы с чьего-то заказа начинаете вредить Спартаку? От этой информации так и попахивает гнилым душком. То ли журналисты подпускают, то ли кто-то в руководстве Спартака. Значит и там и тут враги клуба и команды. Я бы не сказал, что Черечесов как тренер сильнее Кононова. Сборной на мундиале один раз повезло (про пенальти), второй раз - нет (про пенальти). И Черчесов уже был тренером в Спартаке. Где результат?
Журналист издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин, специализирующийся, в частности, на теме «Спартака», сообщил, что руководство клуба по-прежнему желает видеть главным тренером Станислава Черчесова. Он сейчас работает в сборной России.
«На основании некоторых данных и информации, которой я владею, фигура Черчесова, несмотря на то что после Массимо Карреры назначили не его, остается желанной для очень многих в руководстве «Спартака». В перспективе его кандидатура видится администрации красно-белых чуть ли не идеальной», – считает Короткин.
Вячеслав Короткин в декабре первым из российских журналистов сообщил о том, что Роман Еременко не останется в «Спартаке».
- Черчесов выступал за «Спартак» в качестве футболиста, четыре раза выигрывал чемпионат страны.
- В качестве тренера красно-белых бывший вратарь брал серебряные медали РПЛ (2007 год).
- Главное достижение в клубной тренерской карьере Черчесова – победа в чемпионате Польши с «Легией».