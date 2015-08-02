Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Нигматуллин: «Черчесов бы набрал больше двух очков в трех турах»

    Нигматуллин: «Черчесов бы набрал больше двух очков в трех турах»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими мыслями по поводу старта московского «Динамо» в текущем розыгрыше РФПЛ, сообщает «Р-Спорт».
    «Пока «Динамо», к сожалению, команда скандалов в этом году. Как ни открываешь новостную ленту, то читаешь, что кого-то в «Динамо» побили, у кого-то что-то вымогали, на кого-то в суд подали и так далее. Нужно внутреннюю атмосферу наладить прежде всего. Не может у коллектива, в котором сплошные скандалы, быть положительный результат на футбольном поле.
    У «Динамо» два очка из девяти возможных, и я выскажу свое личное мнение – при Станиславе Черчесове такого бы точно не было. Андрей Кобелев принял «Динамо» прямо на старте, тяжело за такой короткий период повлиять на ситуацию. Видно, что он строит команду по-другому. Мне была симпатична работа Черчесова в «Динамо», – заявил эксперт.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 20:17
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Miha
    1438539890
    Динамо в этом сезоне номер один в новостных заголовках.
    Ответить
    Prosvetov
    1438540280
    Кобелев, как тренер, нигде ничего не показал ещё, откуда от него ожидать что то хорошее? Динамики слили Черчесова и взяли? как сейчас многие любят обзывать, простого физрука на работу( на нынешний момент Кобелев таким и является), смена политики клуба как говорится..
    Ответить
    A111EX
    1438541734
    Конечно,Черчесов - это глыба.
    Ответить
    RamonCSKA
    1438541757
    ну кобелев делает русский состав , сделать его мгновенно не получится ни у кого , учитывая впринципе состав , игра у Динамо есть и очень содержательная
    Ответить
    Raulya
    1438542940
    И мне при Черчесе динамо больше нравилось...
    Ответить
    Болельщик_123
    1438544927
    Черчесов - кипер, Кобелев игрок атаки, разные взгляды на игру... удачи Кобелеву, при Саламыче команда играла в трусливый футбол от обороны, сегодня команда бежала вперед, удачи Ментам
    Ответить
    Bobus
    1438550436
    это точно
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438554738
    ЧЕРЧЕСОВ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ХОРОШИМ ТРЕНЕРОМ НАЧИНАЯ С АВСТРИИ....ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА КОБЕЛЕВА ОЧЕНЬ НЕРОВНАЯ....ПОСМОТРИМ ...ЧТО У НЕГО ПОЛУЧИТСЯ НА ЭТОТ РАЗ. СОСТАВ У ДИНАМО НА 3-4 МЕСТО
    Ответить
    протон1
    1438558102
    саламыч . хороший вратарь был. детстве под него все косили . и рената
    Ответить
    ologreds
    1694997491
    numo437573
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+