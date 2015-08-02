Нигматуллин: «Черчесов бы набрал больше двух очков в трех турах»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими мыслями по поводу старта московского «Динамо» в текущем розыгрыше РФПЛ, сообщает «Р-Спорт».
«Пока «Динамо», к сожалению, команда скандалов в этом году. Как ни открываешь новостную ленту, то читаешь, что кого-то в «Динамо» побили, у кого-то что-то вымогали, на кого-то в суд подали и так далее. Нужно внутреннюю атмосферу наладить прежде всего. Не может у коллектива, в котором сплошные скандалы, быть положительный результат на футбольном поле.
У «Динамо» два очка из девяти возможных, и я выскажу свое личное мнение – при Станиславе Черчесове такого бы точно не было. Андрей Кобелев принял «Динамо» прямо на старте, тяжело за такой короткий период повлиять на ситуацию. Видно, что он строит команду по-другому. Мне была симпатична работа Черчесова в «Динамо», – заявил эксперт.
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