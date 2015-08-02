Нигматуллин: «Черчесов бы набрал больше двух очков в трех турах»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими мыслями по поводу старта московского «Динамо» в текущем розыгрыше РФПЛ, сообщает «Р-Спорт».

«Пока «Динамо», к сожалению, команда скандалов в этом году. Как ни открываешь новостную ленту, то читаешь, что кого-то в «Динамо» побили, у кого-то что-то вымогали, на кого-то в суд подали и так далее. Нужно внутреннюю атмосферу наладить прежде всего. Не может у коллектива, в котором сплошные скандалы, быть положительный результат на футбольном поле.

