Черчесов: «Начинать с Бельгии, а потом лететь в Казахстан – это серьезно. Думаем, как лучше все сделать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о сложностях старта отборочного турнира к Евро-2020.

– Любопытный календарь у нас в начале квалификации на Евро: Бельгия и Казахстан на выезде в течение трех дней. Как будете решать проблему восстановления между матчами, учитывая длинный перелет между странами?

– Это не любопытно, это, считаю, серьезно! Все-таки начинать с фаворита группы, а потом совершать такой перелет, не самый простой вариант. Но такое расписание нам дали, к нему мы никакого отношения не имели, и нас никто не спрашивал. Мы уже работаем над этим вопросом, обдумываем, как лучше все сделать.

И, надеюсь, найдем правильный вариант, чтобы, как вы правильно сказали, и восстановиться вовремя и прилететь вовремя. Словом, надо все продумать таким образом, чтобы мы показали свой максимальный потенциал.

– Что можете сказать о первом сопернике россиян, сборной Бельгии?

– Ничего, кроме того, что на сегодняшний день наши оппоненты первые в ранг-листе ФИФА, а на чемпионате мира они заняли третье место.

– И никаких других наблюдений не имеется?

– Если отталкиваться от последнего матча – это одно, если вообще от потенциала – это другое. Последний матч я видел со Швейцарией, которая выиграла у наших будущих соперников со счетом 5:2. Поэтому надо дождаться того времени, когда мы будем с ними играть и исходить из актуальных фактов, так как за период, который остался до матча, может многое поменяться. Что у нас, что у них. Потому что, к примеру, у нас человек восемь на последнем сборе не имели возможности играть. И у бельгийцев тоже проблемы были, – сказал Черчесов.