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  • Экс-капитан «Амкара» Попов: «Жаль, что Черчесов заставляет сына играть в футбол»

Экс-капитан «Амкара» Попов: «Жаль, что Черчесов заставляет сына играть в футбол»

11 января 2020, 01:29
12

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заставляет своего сына строить футбольную карьеру.

«Не знаю, как сейчас, но раньше, в «Амкаре», от удара мячом у него ломалась рука. Вроде от удара Ребко, но надо у Леши уточнить.

Честно, жаль, что Станислав Саламович заставляет сына играть в футбол. Черчесов-младший, наверное, пригодился бы стране в другой сфере. Это мое мнение.

Сам по себе Станислав – хороший, умный, очень начитанный парень. Это я вам точно говорю, это не лесть, мне от Черчесова ничего не нужно», – сказал Попов.

  • В пятницу «Балтика» объявила о расторжении контракта с Черчесовым-младшим.
  • 25-летний вратарь не сыграл за калининградскую команду ни одного матча.
  • Ранее он выступал за «Черноморец», московское «Динамо», «Иннсбрук» и другие клубы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Балтика Попов Алексей Черчесов Станислав Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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serhio80
1578697739
Ротенберга тоже видимо заставляют играть) и Газзаева тренировать) лупите там чтоли посильнее по сынкам)
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Garrincha58
1578719922
к сожалению это у нас часто происходит что в спорте что в шоу бизнесе родители заставляют детей заниматься не тем что им хочется
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vladimir-7
1578722194
Яблоня была дикорастущая, откуда яблоки будут хорошие.
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афоня72
1578723958
Не судьба..
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Ганнибал Лектор
1578725275
Усатому папе мало игрушек в соборной России - он все никак от родной не отстанет
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mihail200606
1578729425
Прикольно.. От удара мячом у вратаря сломалась рука..))
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моэм
1578731754
"...Станислав -хороший, умный,очень начитанный ПАРЕНЬ " ... для него Станислав Саламович Черчесов - Парень????...тот самый ЗМС, вратарь с мировым именем , а теперь и известный на весь мир тренер - просто парень...кому как , но я считаю такое обращение запанибрата выглядит беспардонным...а попытка вмешательства советами в главе семьи так и просто верх неприличия...это человек просто КЮ-отстой...корректно я сказал????… лекарство для таких одно - начистить репу.
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Chesn0k
1578733948
в какой сфере сейчас пригождаются умные начитанные парни?
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Plyash
1578863060
Умный,начитанный,это хорошо.Учил бы детей тогда или науку двигал вперёд. А так четверть века в никуда,сломал жизнь папа сыну.
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