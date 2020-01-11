Экс-капитан «Амкара» Попов: «Жаль, что Черчесов заставляет сына играть в футбол»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заставляет своего сына строить футбольную карьеру.

«Не знаю, как сейчас, но раньше, в «Амкаре», от удара мячом у него ломалась рука. Вроде от удара Ребко, но надо у Леши уточнить.

Честно, жаль, что Станислав Саламович заставляет сына играть в футбол. Черчесов-младший, наверное, пригодился бы стране в другой сфере. Это мое мнение.

Сам по себе Станислав – хороший, умный, очень начитанный парень. Это я вам точно говорю, это не лесть, мне от Черчесова ничего не нужно», – сказал Попов.