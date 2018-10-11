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    Экс-капитан «Амкара» Попов: «Жаль, что Черчесов заставляет сына играть в футбол»

    Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заставляет своего сына строить футбольную карьеру.

    «Не знаю, как сейчас, но раньше, в «Амкаре», от удара мячом у него ломалась рука. Вроде от удара Ребко, но надо у Леши уточнить.

    Честно, жаль, что Станислав Саламович заставляет сына играть в футбол. Черчесов-младший, наверное, пригодился бы стране в другой сфере. Это мое мнение.

    Сам по себе Станислав – хороший, умный, очень начитанный парень. Это я вам точно говорю, это не лесть, мне от Черчесова ничего не нужно», – сказал Попов.

    • В пятницу «Балтика» объявила о расторжении контракта с Черчесовым-младшим.
    • 25-летний вратарь не сыграл за калининградскую команду ни одного матча.
    • Ранее он выступал за «Черноморец», московское «Динамо», «Иннсбрук» и другие клубы.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      serhio80 38 минут назад

      Ротенберга тоже видимо заставляют играть) и Газзаева тренировать) лупите там чтоли посильнее по сынкам)

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