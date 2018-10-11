Экс-капитан «Амкара» Попов: «Жаль, что Черчесов заставляет сына играть в футбол»

Ротенберга тоже видимо заставляют играть) и Газзаева тренировать) лупите там чтоли посильнее по сынкам)
Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заставляет своего сына строить футбольную карьеру.
«Не знаю, как сейчас, но раньше, в «Амкаре», от удара мячом у него ломалась рука. Вроде от удара Ребко, но надо у Леши уточнить.
Честно, жаль, что Станислав Саламович заставляет сына играть в футбол. Черчесов-младший, наверное, пригодился бы стране в другой сфере. Это мое мнение.
Сам по себе Станислав – хороший, умный, очень начитанный парень. Это я вам точно говорю, это не лесть, мне от Черчесова ничего не нужно», – сказал Попов.
- В пятницу «Балтика» объявила о расторжении контракта с Черчесовым-младшим.
- 25-летний вратарь не сыграл за калининградскую команду ни одного матча.
- Ранее он выступал за «Черноморец», московское «Динамо», «Иннсбрук» и другие клубы.