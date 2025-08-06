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Сын Черчесова войдет в тренерский штаб «Ахмата»

Сегодня, 07:50
9

30-летний Станислав Станиславович Черчесов войдет в тренерский штаб «Ахмата». Это будет его первый тренерский опыт. Ранее он работал селекционером в «Химках».

Черчесов-младший будет помогать отцу в «Ахмате» вместе с Владимиром Паниковым, Рамзаном Цуцулаевым и Эдуардом Цгоевым. Возможно, к ним присоединится кто-то еще, но это будет не возглавляющий «Урал» Мирослав Ромащенко.

  • 61-летний Станислав Черчесов должен возглавить «Ахмат» в ближайшее время после отставки Александра Сторожука.
  • 30-летний Станислав Черчесов закончил игровую карьеру в прошлом году. Он выступал за вторые команды «Динамо», «Химок», «Амкара» и «Черноморец» во Второй лиге, а также за «Олимп-Долгопрудный». В последнем он провел 1 матч на уровне Первой лиги.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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темирхан
1754458333
не до игрок будет помогать папе!?
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Plyash
1754458351
Пока один семейный клан сбежал с Химок в Турцию , другой семейный клан обосновывается в Ахмате . Здорово .
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R_a_i_n
1754459302
Семейный подряд назревает.
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FFR
1754460149
Да, пусть помогает, главное, чтобы был результат. Сын Анчелотти тоже работал вместе с отцом.
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АК 68
1754460250
Да, если бы ещё взял сына Аджоева, сына Садыгова, сына Ротенберга, вообще было бы всё "прекрасно".
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kvm
1754462993
Усатый Стас тот ещё придумщик имён для детей...
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NewLife
1754465362
Аул-футбол)
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Dr Metal
1754465381
Да там вся родня войдет вплоть до поваров ))
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