Сын Черчесова войдет в тренерский штаб «Ахмата»

30-летний Станислав Станиславович Черчесов войдет в тренерский штаб «Ахмата». Это будет его первый тренерский опыт. Ранее он работал селекционером в «Химках».

Черчесов-младший будет помогать отцу в «Ахмате» вместе с Владимиром Паниковым, Рамзаном Цуцулаевым и Эдуардом Цгоевым. Возможно, к ним присоединится кто-то еще, но это будет не возглавляющий «Урал» Мирослав Ромащенко.