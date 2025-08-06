Сын Черчесова войдет в тренерский штаб «Ахмата»

30-летний Станислав Станиславович Черчесов войдет в тренерский штаб «Ахмата». Это будет его первый тренерский опыт. Ранее он работал селекционером в «Химках».
Черчесов-младший будет помогать отцу в «Ахмате» вместе с Владимиром Паниковым, Рамзаном Цуцулаевым и Эдуардом Цгоевым. Возможно, к ним присоединится кто-то еще, но это будет не возглавляющий «Урал» Мирослав Ромащенко.
- 61-летний Станислав Черчесов должен возглавить «Ахмат» в ближайшее время после отставки Александра Сторожука.
- 30-летний Станислав Черчесов закончил игровую карьеру в прошлом году. Он выступал за вторые команды «Динамо», «Химок», «Амкара» и «Черноморец» во Второй лиге, а также за «Олимп-Долгопрудный». В последнем он провел 1 матч на уровне Первой лиги.