Алехандру Дандя - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Алехандру
|Фамилия
|Дандя
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1988 (35 лет)
|Имя
|Алехандру
|Фамилия
|Дандя
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1988 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|19.04.2014
|85' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.04.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Металлург (Донецк)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|23.03.2014
|90' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|30.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|78' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|05.10.2013
|54' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Заря (Луганск)
|29.09.2013
|83' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|15.09.2013
|1' -46'
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|17.08.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|11.08.2013
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.08.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|17'
|28.07.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|44'
|20.07.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Динамо (Киев)
|14.07.2013
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)