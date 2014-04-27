Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алехандру Дандя - статистика

Завершил карьеру
23 января 1988 (38)
#30 | Защитник
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Говерла
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Заря
1 : 0
27.04.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 2
19.04.2014
Мариуполь
85' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлург
0 : 1
16.04.2014
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 0
05.04.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Ворскла
3 : 1
29.03.2014
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
1 : 0
23.03.2014
Карпаты
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Металлист
1 : 1
16.03.2014
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Говерла
2 : 1
30.11.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо К
3 : 0
24.11.2013
Говерла
78' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Говерла
0 : 2
09.11.2013
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
2 : 1
27.10.2013
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Волынь
0 : 1
18.10.2013
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
0 : 0
05.10.2013
Заря
54' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Мариуполь
0 : 1
29.09.2013
Говерла
83' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлург
4 : 2
15.09.2013
Говерла
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Говерла
1 : 2
31.08.2013
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Карпаты
1 : 0
25.08.2013
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Говерла
0 : 2
17.08.2013
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Днепр
1 : 0
11.08.2013
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Говерла
1 : 1
03.08.2013
Металлург
1' - 90'
17'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Таврия
1 : 3
28.07.2013
Говерла
1' - 90'
44'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Говерла
1 : 2
20.07.2013
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Шахтер
2 : 0
14.07.2013
Говерла
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
3
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+