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    Алехандру Дандя - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Алехандру
    Фамилия Дандя
    Команда Астра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1988 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2014 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Говерла (Ужгород)
    19.04.2014 85' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Мариуполь (Мариуполь)
    16.04.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Говерла (Ужгород)
    05.04.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Металлург (Донецк)
    29.03.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 3:1 Говерла (Ужгород)
    23.03.2014 90' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Карпаты (Львов)
    16.03.2014 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:1 Говерла (Ужгород)
    30.11.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    24.11.2013 78' -90' Динамо (Киев) 3:0 Говерла (Ужгород)
    09.11.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:2 Шахтер (Донецк)
    27.10.2013 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:1 Говерла (Ужгород)
    18.10.2013 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:1 Говерла (Ужгород)
    05.10.2013 54' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Заря (Луганск)
    29.09.2013 83' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Говерла (Ужгород)
    15.09.2013 1' -46' Металлург (Донецк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    31.08.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:2 Ворскла (Полтава)
    25.08.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Говерла (Ужгород)
    17.08.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
    11.08.2013 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Говерла (Ужгород)
    03.08.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Запорожье)
    17'
    28.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    44'
    20.07.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Динамо (Киев)
    14.07.2013 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Говерла (Ужгород)
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