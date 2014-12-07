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    Иван Цюпа - статистика

    #93 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Иванович
    Фамилия Цюпа
    Команда Мариуполь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июня 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 17 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 4:1 Олимпик (Донецк)
    45'
    24.05.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    16.05.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Ворскла (Полтава)
    73'
    10.05.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    02.05.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Карпаты (Львов)
    26.04.2015 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    18.04.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Металлург (Донецк)
    37'
    10.04.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    07.03.2015 81' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Заря (Луганск)
    07.12.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлург (Запорожье)
    72'
    30.11.2014 1' -89' Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    22.11.2014 1' -90' Олимпик (Донецк) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    09.11.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Металлист (Харьков)
    01.11.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    90'
    19.10.2014 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    05.10.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Днепр (Днепр)
    13'
    20.09.2014 1' -90' Металлург (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    57'
    14.09.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    17.08.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:4 Динамо (Киев)
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