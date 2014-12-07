Иван Цюпа - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Цюпа
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Имя
|Иван
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Цюпа
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|17
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|45'
|24.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|73'
|10.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|26.04.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.04.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|37'
|10.04.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.03.2015
|81' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|72'
|30.11.2014
|1' -89'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.11.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|01.11.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|90'
|19.10.2014
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|13'
|20.09.2014
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|57'
|14.09.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:4
|Динамо (Киев)