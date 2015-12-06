Франсиско Варела - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Варела
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Варела
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|13
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|80' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|08.05.2016
|89' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|19.04.2016
|1' -66'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|31.01.2016
|1' -72'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|19.12.2015
|84' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|06.12.2015
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|27.11.2015
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|80'
|22.11.2015
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.11.2015
|1' -90'
|Малага (Малага)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|64' 90'
|01.11.2015
|56' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|24.10.2015
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|69'
|17.10.2015
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:3
|Эспаньол (Барселона)
|04.10.2015
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|27.09.2015
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:2
|Бетис (Севилья)