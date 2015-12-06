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    Франсиско Варела - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Франсиско
    Фамилия Варела
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 октября 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 13 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 80' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    08.05.2016 89' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Бетис (Севилья)
    30.04.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Барселона (Барселона)
    24.04.2016 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Бетис (Севилья)
    19.04.2016 1' -66' Бетис (Севилья) 1:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    31.01.2016 1' -72' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Бетис (Севилья)
    24.01.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Реал (Мадрид)
    19.12.2015 84' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Севилья (Севилья)
    13.12.2015 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:0 Бетис (Севилья)
    06.12.2015 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Сельта (Виго)
    27.11.2015 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:1 Бетис (Севилья)
    80'
    22.11.2015 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.11.2015 1' -90' Малага (Малага) 0:1 Бетис (Севилья)
    64' 90'
    01.11.2015 56' -90' Бетис (Севилья) 1:3 Атлетик (Бильбао)
    24.10.2015 1' -90' Гранада (Гранада) 1:1 Бетис (Севилья)
    69'
    17.10.2015 1' -90' Бетис (Севилья) 1:3 Эспаньол (Барселона)
    04.10.2015 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Бетис (Севилья)
    27.09.2015 1' -90' Спортинг (Хихон) 1:2 Бетис (Севилья)
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