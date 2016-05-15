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Франсиско Варела
Статистика
Франсиско Варела - статистика
Завершил карьеру
26 октября 1994 (31)
#3 | Защитник
174 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
13
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2 : 1
15.05.2016
Хетафе
80' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 1
08.05.2016
Бетис
89' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
0 : 2
30.04.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 0
24.04.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2016
Лас-Пальмас
1' - 66'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
31.01.2016
Бетис
1' - 72'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 1
24.01.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 0
19.12.2015
Севилья
84' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
13.12.2015
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
06.12.2015
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
0 : 1
22.11.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0 : 1
08.11.2015
Бетис
1' - 90'
64'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
1 : 3
01.11.2015
Атлетик
56' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
1 : 1
24.10.2015
Бетис
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1 : 3
17.10.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
1 : 2
27.09.2015
Бетис
1' - 90'
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