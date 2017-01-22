Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Райан Мэйсон - статистика

Завершил карьеру
13 июня 1991 (35)
#8 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
16
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
2 : 0
22.01.2017
Халл Сити
1' - 21'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
3 : 1
14.01.2017
Борнмут
1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
3 : 1
02.01.2017
Халл Сити
65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
2 : 2
30.12.2016
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Халл Сити
0 : 3
26.12.2016
Манчестер Сити
63' - 90'
82'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
3 : 0
14.12.2016
Халл Сити
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Халл Сити
3 : 3
10.12.2016
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1 : 0
05.12.2016
Халл Сити
1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
1 : 1
26.11.2016
Вест Бромвич
1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
3 : 0
19.11.2016
Халл Сити
1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 1
06.11.2016
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
1 : 0
29.10.2016
Халл Сити
1' - 90'
57'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
0 : 2
22.10.2016
Сток Сити
1' - 90'
77'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Борнмут
6 : 1
15.10.2016
Халл Сити
1' - 78'
34'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Халл Сити
0 : 2
01.10.2016
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
5 : 1
24.09.2016
Халл Сити
1' - 73'
37'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Халл Сити
1 : 4
17.09.2016
Арсенал
58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1 : 1
10.09.2016
Халл Сити
73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
1 : 0
20.08.2016
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
1 : 1
13.08.2016
Тоттенхэм
Был в запасе
Главные новости
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
1
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
2
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
9
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+