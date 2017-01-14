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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Борнмут
Халл Сити - Борнмут: обзор матча 14 января 2017
Халл Сити
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
32'
А. Эрнандес
50'
А. Эрнандес
62'
Т. Мингс (АГ)
3'
Д. Станислас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Борнмут
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Р. Мэйсон
86'
Замена
У. Ниасс
️️️️
А. Эрнандес
83'
Замена
Эвандро
️️️️
Р. Снодграсс
76'
69'
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Станислас
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Т. Мингс
62'
60'
Желтая карточка
А. Смит
55'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Б. Афобе
55'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 2:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Р. Снодграсс
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Э. Робертсон
32'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
16
Эндрю Сурман
ПП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
15
Эвандро
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
3-1-3-1-2
17
Якупович
20
Доусон
33
Дэйвис
5
Магуайр
8
Мэйсон
3
Робертсон
6
Клукас
23
Снодграсс
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
25
Диоманде
4-2-3-1
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
5
Мингс
15
Смит
16
Сурман
31
Артер
10
Фрейзер
10
Уилшир
19
Станислас
23
Афобе
8
Мэйсон
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Мэйсон
23
Снодграсс
15
Эвандро
15
Эвандро
23
Снодграсс
11
Эрнандес
14
Ниасс
14
Ниасс
11
Эрнандес
19
Станислас
8
Пью
8
Пью
19
Станислас
10
Фрейзер
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Фрейзер
23
Афобе
7
Кинг
7
Кинг
23
Афобе
Остались в запасе
Халл Сити
Борнмут
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Халл Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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