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Хоан Капдевила
Статистика
Хоан Капдевила - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1978 (48), Таррега
#6 | Защитник
182 см | 78 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
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Товарищеские матчи. Сборные 2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
88' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
03.05.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 2
13.04.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
4 : 1
06.04.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0 : 0
01.03.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
0 : 1
12.01.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 2
01.12.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
10.11.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
01.11.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 0
29.10.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3 : 0
26.10.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
19.10.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
2 : 1
05.10.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 2
29.09.2013
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 1
26.09.2013
Эспаньол
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
3 : 2
23.09.2013
Атлетик
63' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
3 : 1
24.08.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 2
19.08.2013
Эспаньол
Был в запасе
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