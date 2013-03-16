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    Матиас Кампос - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Кампос
    Команда Эркулес
    Состав Основной
    Родной город Сантьяго де Чили
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1989 (33 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 4 0 0 0 0
    Сиена 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 Был в запасе Интер (Милан) 2:5 Удинезе (Удине)
    12.05.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    08.05.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:3 Удинезе (Удине)
    05.05.2013 89' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Сампдория (Генуя)
    27.04.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Удинезе (Удине)
    20.04.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Лацио (Рим)
    14.04.2013 Был в запасе Парма (Парма) 0:3 Удинезе (Удине)
    07.04.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Кьево (Верона)
    30.03.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Болонья (Болонья)
    16.03.2013 60' -90' Катания (Катания) 3:1 Удинезе (Удине)
    09.03.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Рома (Рим)
    03.03.2013 70' -90' Пескара (Пескара) 0:1 Удинезе (Удине)
    25.02.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Наполи (Неаполь)
    17.02.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Удинезе (Удине)
    10.02.2013 61' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Торино (Турин)
    03.02.2013 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Удинезе (Удине)
    27.01.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Сиена (Сиена)
    19.01.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Удинезе (Удине)
    31.10.2012 76' -90' Кальяри (Кальяри) 4:2 Сиена (Сиена)
    27.10.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:0 Палермо (Палермо)
    21.10.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сиена (Сиена)
    30.09.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сиена (Сиена)
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