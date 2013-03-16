Матиас Кампос - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Кампос
|Команда
|Эркулес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго де Чили
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Кампос
|Команда
|Эркулес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго де Чили
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|4
|0
|0
|0
|0
|Сиена
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:5
|Удинезе (Удине)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|05.05.2013
|89' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|20.04.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Лацио (Рим)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Кьево (Верона)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|16.03.2013
|60' -90'
|Катания (Катания)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|09.03.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Рома (Рим)
|03.03.2013
|70' -90'
|Пескара (Пескара)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|25.02.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|17.02.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|10.02.2013
|61' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Торино (Турин)
|03.02.2013
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|19.01.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|31.10.2012
|76' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|4:2
|Сиена (Сиена)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сиена (Сиена)