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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 05 мая 2013
Удинезе
05.05.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
29'
А. Ди Натале
52'
А. Ди Натале
87'
Л. Муриэль
34'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
Замена
М. Кампос
️️️️
Д. Пинци
89'
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
87'
Желтая карточка
М. Бенатиа
86'
84'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
81'
Замена
Г. Берарди
️️️️
Л. Де Сильвестри
78'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Поли
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Р. Перейра
76'
Желтая карточка
М. Домицци
74'
62'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Икарди
Желтая карточка
А. Ди Натале
59'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
П. Зелински
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Данило
52'
Желтая карточка
Данило
42'
34'
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
М. Икарди
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
М. Домицци
29'
25'
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
Д. Пинци
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Бркич
8
Баста
4
Бенатиа
6
Домицци
11
Силва
5
Данило
3
Пинци
25
Аллан
10
Зелински
37
Перейра
10
Ди Натале
4-4-2
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
35
Россини
13
Мустафи
7
Кастеллини
5
Ренан
14
Мба Обьянг
15
Поли
18
Эстигаррибия
9
Икарди
23
Эдер
3
Пинци
92
Кампос
92
Кампос
3
Пинци
37
Перейра
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
10
Зелински
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Зелински
29
Де Сильвестри
28
Берарди
28
Берарди
29
Де Сильвестри
9
Икарди
18
Сансоне
18
Сансоне
9
Икарди
15
Поли
11
Лопес
11
Лопес
15
Поли
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
93
Анделько Савич
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
Остались в запасе
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Остались в запасе
93
Анделько Савич
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Сампдория
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Удинезе Арена
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