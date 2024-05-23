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Анселмо - статистика

Аделаида Юнайтед
20 февраля 1989 (37), Сан-Пауло
#87 | Полузащитник
182 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Вахда
30
5
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.05.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Вахда
0 : 1
16.05.2024
Аль-Раед
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Наср
6 : 0
04.05.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
38'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Вахда
0 : 2
25.04.2024
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
20.04.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Вахда
1 : 1
05.04.2024
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха
1 : 2
02.04.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
56'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Вахда
2 : 3
30.03.2024
Аль-Фат
1' - 90'
42, 51'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак
1 : 0
07.03.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
51'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Вахда
3 : 3
29.02.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.02.2024
Аль-Вахда
61' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
30.12.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Вахда
3 : 1
24.12.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
15.12.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Раед
2 : 0
02.12.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Вахда
3 : 1
25.11.2023
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Вахда
1 : 3
11.11.2023
Аль-Наср
1' - 90'
81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хазм
1 : 2
05.11.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Вахда
2 : 3
28.10.2023
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Ахли
3 : 1
21.10.2023
Аль-Вахда
1' - 73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Вахда
1 : 1
07.10.2023
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фат
5 : 1
30.09.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
23'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Вахда
4 : 0
22.09.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Вахда
4 : 2
14.09.2023
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
4 : 1
02.09.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Вахда
0 : 3
28.08.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таи
0 : 3
24.08.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Вахда
3 : 1
18.08.2023
Аль-Шабаб
1' - 82'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Рияд
1 : 0
13.08.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
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