Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Вахда
Аль-Хазм - Аль-Вахда: обзор матча 05 ноября 2023
Аль-Хазм
05.11.2023, воскресенье, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Вахда
23'
Б. Виана
70'
А. Нур
85'
А. Нур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Вахда
90'
+6
Замена
Я. Наджи
️️️️
О. Игало
Замена
Х. Аль-Абси
️️️️
М. Бадамоси
90'
+2
Замена
А. Аль-Наджар
️️️️
М. Абусабаан
90'
+2
Вторая желтая
Б. Виана
90'
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Нур
Пас отдал
Ф. Файр
81'
Желтая карточка
В. Бакшвин
Замена
Ю. Аль-Шаммари
️️️️
Н. Аль-Хабаши
73'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
А. Аль-Мемаид
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Нур
Пас отдал
Анселмо
Замена
Т. Аль-Абси
️️️️
П. Рикардо
67'
57'
Замена
А. Нур
️️️️
В. ван Крой
57'
Замена
В. Бакшвин
️️️️
И. Хавсави
57'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
H. Ahmed Al Issa
Желтая карточка
А. Аль-Мемаид
49'
Желтая карточка
Б. Виана
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Б. Виана
Пас отдал
Тозе
23'
22'
Желтая карточка
A. Al-Hafith
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
(К)
ВР
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
20
Тозе
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
5
Али Макки
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
35
Yousef Alharbi
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Заед
99
Аль-Мемаид
2
Виана
50
Кашиш
4
Рикардо
4
Аль-Саяли
88
Абусабаан
19
Аль-Хабаши
20
Тозе
17
Аль-Тани
19
Бадамоси
4-1-2-2-1
1
Моанд
2
Аль-Мовалад
17
6
Дуарте
27
Хавсави
87
Анселмо
28
76
Файр
32
ван Крой
11
Гудвин
9
Игало
4
Рикардо
3
Аль-Абси
3
Аль-Абси
4
Рикардо
19
Бадамоси
14
Аль-Абси
14
Аль-Абси
19
Бадамоси
88
Абусабаан
15
Аль-Наджар
15
Аль-Наджар
88
Абусабаан
99
Аль-Мемаид
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
99
Аль-Мемаид
19
Аль-Хабаши
7
Аль-Шаммари
7
Аль-Шаммари
19
Аль-Хабаши
28
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
28
27
Хавсави
4
Бакшвин
4
Бакшвин
27
Хавсави
32
ван Крой
24
Нур
24
Нур
32
ван Крой
9
Игало
80
Наджи
80
Наджи
9
Игало
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Вахда
16
Аймен Дамен
ВР
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
Главный тренер
Филипе Гувейя
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
35
Yousef Alharbi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
35
Yousef Alharbi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Вахда
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Аль-Хазм
Аль-Вахда
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Вахда»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:53
«Аль-Вахда» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025
2025.05.21 19:50
Прогноз на точный счет матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Вахда»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025
2025.05.14 11:21
Прогноз на точный счет матча «Аль-Вахда» – «Аль-Фат»: Высшая лига Саудовской Аравии, 10 мая 2025
2025.05.09 12:08
«Аль-Охдуд» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.30 08:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+