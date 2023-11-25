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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Халидж
Аль-Вахда - Халидж: обзор матча 25 ноября 2023
Аль-Вахда
25.11.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Халидж
3'
О. Игало
58'
О. Игало
80'
О. Игало (П)
22'
Ф. Мартинш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Халидж
Замена
Y. Alharbi
️️️️
О. Игало
90'
+3
Замена
В. ван Крой
️️️️
К. Гудвин
90'
82'
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
С. Аль-Хамсл
82'
Замена
Х. Аль-Абдан
️️️️
М. Хамзи
ГОЛ с пенальти! 3:1!
О. Игало
80'
Замена
H. Ahmed Al Issa
️️️️
А. Нур
73'
71'
Желтая карточка
Ф. Мартинш
69'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
Ч. Ву-Ен
69'
Замена
А. Аль-Шанкити
️️️️
Л. Лопес
ГОЛ! 2:1!
О. Игало
Пас отдал
С. Аль-Мовалад
58'
48'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Мартинш
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Пас отдал
А. Нур
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
(К)
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
15
Azzam Al Bishi
ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Моанд
27
Хавсави
5
Эль-Ямик
6
Дуарте
2
Аль-Мовалад
87
Анселмо
24
Нур
18
Аль-Хаджи
76
Файр
11
Гудвин
9
Игало
4-1-1-1-3
96
Аль-Хайдари
39
Аль-Хамсл
17
Лопес
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
5
Ву-Ен
27
Аль-Тораис
10
Мартинш
15
Хамзи
7
Родригес
10
Шериф
24
Нур
28
28
24
Нур
9
Игало
35
35
9
Игало
11
Гудвин
32
ван Крой
32
ван Крой
11
Гудвин
17
Лопес
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
17
Лопес
39
Аль-Хамсл
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
39
Аль-Хамсл
15
Хамзи
99
Аль-Абдан
99
Аль-Абдан
15
Хамзи
5
Ву-Ен
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
5
Ву-Ен
Остались в запасе
Аль-Вахда
Халидж
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
15
Azzam Al Bishi
ЦФ
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
15
Azzam Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
Статистика матча Аль-Вахда - Халидж
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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