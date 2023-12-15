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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Вахда
Аль-Хиляль - Аль-Вахда: обзор матча 15 декабря 2023
Аль-Хиляль
15.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Вахда
20'
С. Абдулхамид
80'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Вахда
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
С. Милинкович-Савич
90'
+4
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
С. Аль-Давсари
90'
+4
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
Малком
90'
+4
90'
Замена
️️️️
К. Гудвин
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
М. аль-Брейк
85'
Замена
М. Канно
️️️️
Микаэл
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Малком
80'
77'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
И. Хавсави
46'
Замена
️️️️
О. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
С. Абдулхамид
Пас отдал
Р. Невеш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
28
Хуссейн Аль-Эйса
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
4
Валид Бакшвин
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Абдулла Аль-Хафит
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
2
аль-Брейк
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
27
Абдулхамид
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-2-1-2-1
1
Моанд
2
Аль-Мовалад
5
Эль-Ямик
6
Дуарте
27
Хавсави
87
Анселмо
4
Бакшвин
76
Файр
28
Аль-Эйса
11
Гудвин
9
Игало
29
Аль-Давсари
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
29
Аль-Давсари
10
Малком
87
Тамбакти
87
Тамбакти
10
Малком
2
аль-Брейк
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
2
аль-Брейк
22
Милинкович-Савич
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
30
Микаэл
28
Канно
28
Канно
30
Микаэл
27
Хавсави
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
27
Хавсави
24
Нур
24
Нур
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Вахда
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
17
Абдулла Аль-Хафит
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
17
Абдулла Аль-Хафит
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Вахда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
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