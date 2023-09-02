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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Вахда
Аль-Таавун - Аль-Вахда: обзор матча 02 сентября 2023
Аль-Таавун
02.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Аль-Вахда
10'
Флавио
28'
С. Аль-Роки
62'
В. Аль-Ахмед
85'
А. Жиротто
89'
Ф. Файр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Вахда
89'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ф. Файр
Желтая карточка
Маилсон
88'
ГОЛ! 4:0!
А. Жиротто
Пас отдал
А. Медран
85'
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
В. Аль-Ахмед
85'
Замена
С. Яслам
️️️️
С. Аль-Роки
85'
66'
Замена
Я. Наджи
️️️️
А. Нур
ГОЛ! 3:0!
В. Аль-Ахмед
Пас отдал
Матеус
62'
Желтая карточка
М. Факихи
52'
46'
Замена
В. Бакшвин
️️️️
И. Хавсави
46'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
Х. Аль-Гамди
Желтая карточка
В. Аль-Ахмед
40'
ГОЛ! 2:0!
С. Аль-Роки
Пас отдал
Матеус
28'
ГОЛ! 1:0!
Флавио
Пас отдал
А. Медран
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
8
Флавио
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
87
Анселмо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Таавун
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
66
Rayan Saud Al Johani
ЦФ
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Аль-Вахда
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
3-1-4-2
1
Маилсон
42
Факихи
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
10
Медран
8
Флавио
24
Аль-Роки
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
4-1-3-2
13
Аттие
2
Аль-Мовалад
5
Эль-Ямик
17
27
Хавсави
87
Анселмо
76
Файр
18
Аль-Хаджи
24
Нур
90
Аль-Гамди
9
Игало
24
Аль-Роки
31
Яслам
31
Яслам
24
Аль-Роки
23
Аль-Ахмед
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
23
Аль-Ахмед
90
Аль-Гамди
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
90
Аль-Гамди
27
Хавсави
4
Бакшвин
4
Бакшвин
27
Хавсави
24
Нур
80
Наджи
80
Наджи
24
Нур
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Вахда
36
Рагед Наджар
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
66
Rayan Saud Al Johani
ЦФ
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
66
Rayan Saud Al Johani
ЦФ
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Остались в запасе
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Вахда
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
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