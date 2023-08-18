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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Шабаб
Аль-Вахда - Аль-Шабаб: обзор матча 18 августа 2023
Аль-Вахда
18.08.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
45'
Анселмо
45+3'
H. Ahmed Al Issa
90+7'
Я. Наджи
90+5'
Д. Эль-Ямик (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Шабаб
ГОЛ! 3:1!
Я. Наджи
90'
+7
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Эль-Ямик
89'
Пенальти не реализован!
Х. Диалло
Замена
А. Аль-Кахтани
️️️️
Анселмо
82'
79'
Замена
А. Аль-Шаммери
️️️️
Т. Аль-Аммар
Замена
Я. Наджи
️️️️
А. Нур
71'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
Х. Аль-Гамди
67'
Желтая карточка
А. Нур
63'
ГОЛ! 2:0!
H. Ahmed Al Issa
Пас отдал
А. Нур
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Анселмо
Пас отдал
В. Бакшвин
45'
29'
Желтая карточка
Х. Аль-Монассар
27'
Пенальти не реализован!
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
2
Саид Аль-Мовалад
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
27
Ислам Хавсави
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
87
Анселмо
ЦФ
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Вахда
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
12
Абдулкарим Аль-Кахтани
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
80
Яхья Наджи
ЦФ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
4-4-2
13
Аттие
2
Аль-Мовалад
17
27
Хавсави
4
Бакшвин
18
Аль-Хаджи
76
Файр
28
24
Нур
87
Анселмо
90
Аль-Гамди
4-1-3-2
81
Ким Сын-Гю
4
Аль-Шарари
4
Сантос
27
Аль-Сагур
24
Аль-Харби
5
Куэльяр
7
Аль-Аммар
11
Банега
52
Аль-Монассар
13
Диалло
11
Аль-Джаваи
90
Аль-Гамди
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
90
Аль-Гамди
87
Анселмо
12
Аль-Кахтани
12
Аль-Кахтани
87
Анселмо
24
Нур
80
Наджи
80
Наджи
24
Нур
7
Аль-Аммар
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
7
Аль-Аммар
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Шабаб
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Шабаб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
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