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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Наср
Аль-Вахда - Аль-Наср: обзор матча 11 ноября 2023
Аль-Вахда
11.11.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Наср
81'
Анселмо
11'
А. Теллес
39'
А. Аль-Амри
49'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Наср
90'
+3
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
С. Аль-Ганнам
90'
+3
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
С. Мане
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
К. Гудвин
87'
ГОЛ! 1:3!
Анселмо
Пас отдал
О. Дуарте
81'
78'
Замена
А. Гариб
️️️️
Талиска
Замена
В. ван Крой
️️️️
В. Бакшвин
75'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
И. Хавсави
68'
67'
Замена
С. Фофана
️️️️
С. Аль-Наджеи
Желтая карточка
В. Бакшвин
60'
49'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Аль-Амри
Пас отдал
М. Брозович
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Теллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
(К)
ОП
87
Анселмо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
4-2-2-1-1
1
Моанд
27
Хавсави
5
Эль-Ямик
6
Дуарте
2
Аль-Мовалад
4
Бакшвин
87
Анселмо
76
Файр
24
Нур
11
Гудвин
9
Игало
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
33
Аль-Фатиль
5
Аль-Амри
13
Теллес
77
Брозович
94
Талиска
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
14
Аль-Наджеи
27
Хавсави
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
27
Хавсави
4
Бакшвин
32
ван Крой
32
ван Крой
4
Бакшвин
11
Гудвин
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
11
Гудвин
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
2
Аль-Ганнам
14
Аль-Наджеи
42
Фофана
42
Фофана
14
Аль-Наджеи
94
Талиска
29
Гариб
29
Гариб
94
Талиска
10
Мане
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Наср
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Наср
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Guerrero Ramirez, Mexico
Стадион:
Кинг Абдул Азиз
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