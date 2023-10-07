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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Фейха
Аль-Вахда - Аль-Фейха: обзор матча 07 октября 2023
Аль-Вахда
07.10.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Фейха
76'
Д. Эль-Ямик
23'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Фейха
84'
Замена
Х. Аль-Шуваиш
️️️️
М. Аль-Рашиди
84'
Замена
С. Мандаш
️️️️
Ф. Сакала
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
H. Ahmed Al Issa
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эль-Ямик
Пас отдал
Ф. Файр
76'
Желтая карточка
О. Дуарте
73'
Замена
С. Акуз
️️️️
И. Хавсави
68'
48'
Желтая карточка
Р. Риллер
46'
Желтая карточка
Конан
Замена
В. ван Крой
️️️️
К. Гудвин
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Оникуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
11
Султан Акуз
ЛВ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
4-1-3-1-1
1
Моанд
27
Хавсави
6
Дуарте
5
Эль-Ямик
2
Аль-Мовалад
87
Анселмо
18
Аль-Хаджи
76
Файр
28
11
Гудвин
9
Игало
4-1-2-1-2
88
Стойкович
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
4
Аль-Хайбари
33
Конан
28
Риллер
59
Цимирот
10
Сабири
7
Оникуру
10
Сакала
9
Нвакаеме
27
Хавсави
11
Акуз
11
Акуз
27
Хавсави
11
Гудвин
32
ван Крой
32
ван Крой
11
Гудвин
28
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
28
2
Аль-Рашиди
33
Аль-Шуваиш
33
Аль-Шуваиш
2
Аль-Рашиди
10
Сакала
27
Мандаш
27
Мандаш
10
Сакала
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Фейха
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Фейха
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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