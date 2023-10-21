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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Вахда
Аль-Ахли - Аль-Вахда: обзор матча 21 октября 2023
Аль-Ахли
21.10.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Вахда
45+3'
А. Сен-Максимен
68'
Р. Ибаньес
84'
Р. Марез
51'
А. Хинди (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Вахда
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
А. Сен-Максимен
90'
+9
90'
+6
Желтая карточка
А. Нур
ГОЛ! 3:1!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Фирмино
84'
83'
Замена
В. ван Крой
️️️️
И. Хавсави
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
М. Аль-Маджхад
78'
73'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Анселмо
72'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
К. Гудвин
ГОЛ! 2:1!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Р. Марез
68'
56'
Замена
Н. Кирейри
️️️️
А. Макки
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Хинди
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
Ф. Кессье
50'
Желтая карточка
А. Хинди
48'
46'
Замена
А. Нур
️️️️
H. Ahmed Al Issa
ГОЛ! 1:0!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Г. Вейга
45'
+3
35'
Желтая карточка
О. Дуарте
8'
Желтая карточка
О. Игало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
11
Султан Акуз
ЛВ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
35
Yousef Alharbi
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
4-3-1-2
16
Менди
15
Аль-Аммар
37
Хинди
3
Ибаньес
6
Аль-Хурайджи
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Фирмино
10
Сен-Максимен
4-1-3-1-1
1
Моанд
17
6
Дуарте
5
Макки
27
Хавсави
87
Анселмо
18
Аль-Хаджи
76
Файр
28
11
Гудвин
9
Игало
19
Кессье
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
19
Кессье
29
Аль-Маджхад
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
29
Аль-Маджхад
10
Сен-Максимен
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
10
Сен-Максимен
11
Гудвин
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
11
Гудвин
5
Макки
38
Кирейри
38
Кирейри
5
Макки
28
24
Нур
24
Нур
28
27
Хавсави
32
ван Крой
32
ван Крой
27
Хавсави
87
Анселмо
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
87
Анселмо
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Вахда
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
35
Yousef Alharbi
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
35
Yousef Alharbi
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Вахда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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