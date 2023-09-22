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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Абха
Аль-Вахда - Абха: обзор матча 22 сентября 2023
Аль-Вахда
22.09.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Абха
8'
К. Гудвин
24'
A. Al-Hafith
66'
Ф. Файр
89'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Абха
Замена
Н. Кирейри
️️️️
И. Хавсави
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
О. Игало
Пас отдал
А. Нур
89'
84'
Замена
О. Аль-Руваили
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
А. Нур
️️️️
К. Гудвин
82'
Замена
Я. Наджи
️️️️
Д. Эль-Ямик
82'
Желтая карточка
В. Бакшвин
73'
Замена
В. ван Крой
️️️️
H. Ahmed Al Issa
70'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Файр
Пас отдал
H. Ahmed Al Issa
66'
56'
Замена
С. Аль-Салули
️️️️
У. Матич
44'
Желтая карточка
С. Аль-Кумейзи
ГОЛ! 2:0!
A. Al-Hafith
Пас отдал
Ф. Файр
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Гудвин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
ОП
87
Анселмо
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Урош Матич
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Моанд
27
Хавсави
17
5
Эль-Ямик
2
Аль-Мовалад
4
Бакшвин
87
Анселмо
28
76
Файр
11
Гудвин
9
Игало
4-2-1-1-2
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
3
Наджи
24
Аль-Уфи
38
Ногера
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
22
Матич
40
Камано
11
Аль-Али
9
Экамби
27
Хавсави
38
Кирейри
38
Кирейри
27
Хавсави
11
Гудвин
24
Нур
24
Нур
11
Гудвин
5
Эль-Ямик
80
Наджи
80
Наджи
5
Эль-Ямик
28
32
ван Крой
32
ван Крой
28
22
Матич
88
Аль-Салули
88
Аль-Салули
22
Матич
9
Экамби
94
Аль-Руваили
94
Аль-Руваили
9
Экамби
Остались в запасе
Аль-Вахда
Абха
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Аль-Вахда - Абха
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
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