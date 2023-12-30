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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Вахда
Аль-Шабаб - Аль-Вахда: обзор матча 30 декабря 2023
Аль-Шабаб
30.12.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Вахда
85'
А. Радиф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Вахда
90'
+3
Желтая карточка
M. Al Qarni
Замена
Х. Аль-Монассар
️️️️
М. Омар Канаба
88'
88'
Замена
M. Al Qarni
️️️️
Ф. Файр
ГОЛ! 1:0!
А. Радиф
85'
80'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
В. Бакшвин
Желтая карточка
Я. Карраско
73'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Ф. аль-Муваллад
70'
62'
Замена
С. Акуз
️️️️
А. Нур
Замена
А. Радиф
️️️️
Х. Диалло
59'
Желтая карточка
М. Аль-Харби
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
4
Валид Бакшвин
(К)
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
11
Султан Акуз
ЛВ
6
M. Al Qarni
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
4-2-1-2-1
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
4
Сантос
24
Аль-Харби
4
Аль-Шарари
5
Куэльяр
12
Канаба
11
Банега
10
Карраско
8
аль-Муваллад
13
Диалло
4-2-2-1-1
1
Моанд
2
Аль-Мовалад
5
Эль-Ямик
6
Дуарте
27
Хавсави
87
Анселмо
4
Бакшвин
76
Файр
24
Нур
11
Гудвин
9
Игало
8
аль-Муваллад
11
Бахебри
11
Бахебри
8
аль-Муваллад
12
Канаба
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
12
Канаба
13
Диалло
21
Радиф
21
Радиф
13
Диалло
76
Файр
6
6
76
Файр
24
Нур
11
Акуз
11
Акуз
24
Нур
4
Бакшвин
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
4
Бакшвин
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Вахда
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
80
Яхья Наджи
ПВ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
80
Яхья Наджи
ПВ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Вахда
2
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
480
365
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
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