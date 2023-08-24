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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Аль-Вахда
Аль-Таи - Аль-Вахда: обзор матча 24 августа 2023
Аль-Таи
24.08.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Вахда
34'
Ф. Файр (П)
62'
С. Аль-Мовалад
90+2'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Аль-Вахда
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
О. Игало
Пас отдал
Ф. Файр
86'
Замена
О. Игало
️️️️
H. Ahmed Al Issa
78'
Замена
Я. Наджи
️️️️
А. Нур
Замена
И. Аль-Нахли
️️️️
Н. Аль-Камири
68'
Замена
А. Аль-Азаа
️️️️
А. Асири
67'
64'
Замена
В. Бакшвин
️️️️
Х. Аль-Гамди
62'
ГОЛ! 0:2!
С. Аль-Мовалад
Замена
Т. Абдулла
️️️️
А. Аль-Араби
46'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Файр
Желтая карточка
Р. Аль-Шамлан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
30
Алфа Семеду
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
2
Саид Аль-Мовалад
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
27
Ислам Хавсави
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
87
Анселмо
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
26
Джамал Баджандух
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Аль-Вахда
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ЦЗ
12
Абдулкарим Аль-Кахтани
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
80
Яхья Наджи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Брага
4
Бауэр
3
Роко
12
Аль-Камири
23
Касим
18
Аль-Араби
13
Аль-Тояви
30
Семеду
43
Менса
70
Аль-Шамлан
7
Мисиджан
4-4-2
13
Аттие
5
Эль-Ямик
17
27
Хавсави
2
Аль-Мовалад
18
Аль-Хаджи
76
Файр
28
24
Нур
87
Анселмо
90
Аль-Гамди
18
Аль-Араби
6
Абдулла
6
Абдулла
18
Аль-Араби
12
Аль-Камири
88
Аль-Нахли
88
Аль-Нахли
12
Аль-Камири
45
Асири
45
Асири
Асири
99
Аль-Азаа
99
Аль-Азаа
Асири
90
Аль-Гамди
4
Бакшвин
4
Бакшвин
90
Аль-Гамди
28
9
Игало
9
Игало
28
24
Нур
80
Наджи
80
Наджи
24
Нур
Остались в запасе
Аль-Таи
Аль-Вахда
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
12
Абдулкарим Аль-Кахтани
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Остались в запасе
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
12
Абдулкарим Аль-Кахтани
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Таи - Аль-Вахда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
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