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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Вахда
Аль-Раед - Аль-Вахда: обзор матча 02 декабря 2023
Аль-Раед
02.12.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Вахда
44'
М. Фузаир (П)
68'
А. Саюд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Вахда
90'
+2
Желтая карточка
О. Игало
88'
Замена
Ж. Нассер Асири
️️️️
К. Гудвин
Замена
Н. Азази
️️️️
К. Эль-Беркауи
87'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
А. Саюд
70'
ГОЛ! 2:0!
А. Саюд
Пас отдал
К. Эль-Беркауи
68'
46'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
В. Бакшвин
46'
Замена
H. Ahmed Al Issa
️️️️
О. Дуарте
Желтая карточка
М. Фузаир
45'
+8
45'
Желтая карточка
Анселмо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Фузаир
44'
36'
Замена
A. Al-Hafith
️️️️
А. Нур
27'
Красная карточка
И. Хавсави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
ОП
4
Валид Бакшвин
(К)
ОП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
11
Султан Акуз
ЛВ
35
Yousef Alharbi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
3-4-2-1
99
Морейра
21
Гонсалес
94
Аль-Радже
27
Аль-Собеаи
13
Аль-Юсеф
21
Лум
17
Норманн
2
Аль-Джайзани
10
Саюд
10
Фузаир
95
Эль-Беркауи
4-2-2-1-1
1
Моанд
2
Аль-Мовалад
5
Эль-Ямик
6
Дуарте
27
Хавсави
87
Анселмо
4
Бакшвин
24
Нур
76
Файр
11
Гудвин
9
Игало
95
Эль-Беркауи
18
Азази
18
Азази
95
Эль-Беркауи
10
Саюд
11
Таварес
11
Таварес
10
Саюд
4
Бакшвин
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
4
Бакшвин
24
Нур
17
17
24
Нур
6
Дуарте
28
28
6
Дуарте
11
Гудвин
20
Асири
20
Асири
11
Гудвин
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Вахда
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
35
Yousef Alharbi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
35
Yousef Alharbi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Вахда
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Abdulrahman Al Sultan, Saudi Arabia
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