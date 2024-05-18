Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Карлиньос - статистика

Дибба
22 июня 1994 (32), Камакан
#11 | Защитник
179 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
31
10
6
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
1' - 90'
32'
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
1' - 89'
63'
82'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
1' - 88'
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
1' - 82'
77'
7'
5'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
1' - 90'
8, 26'
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
1' - 90'
72'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
1' - 90'
4'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 3
08.03.2024
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
4 : 0
25.02.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
17.02.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
3 : 0
09.02.2024
Портимоненси
1' - 90'
6'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
03.02.2024
Арука
1' - 90'
59'
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
1' - 90'
35'
18'
Португалия. Примейра, 18 тур
Портимоненси
0 : 2
21.01.2024
Жил Висенте
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 0
12.01.2024
Фаренсе
1' - 90'
58'
69'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 0
07.01.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 2
30.12.2023
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
5 : 2
17.12.2023
Портимоненси
1' - 90'
40'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
6 : 1
04.11.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
1 : 0
28.10.2023
Эшторил
1' - 90'
21'
Португалия. Примейра, 8 тур
Порту
1 : 0
08.10.2023
Портимоненси
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
1' - 90'
31, 87'
90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Портимоненси
1 : 3
24.09.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
17.09.2023
Портимоненси
1' - 90'
81, 90'
90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Портимоненси
1 : 1
02.09.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 1
26.08.2023
Портимоненси
1' - 90'
5'
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
5 : 0
12.08.2023
Портимоненси
1' - 90'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
13
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+