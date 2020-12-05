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Сергей Крамаренко
Статистика
Сергей Крамаренко - статистика
Завершил карьеру
2 ноября 1994 (31), Ростов-на-Дону
#7 | Нападающий
174 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алания
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3 : 1
05.12.2020
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0 : 0
29.11.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2 : 1
21.11.2020
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5 : 0
07.11.2020
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0 : 4
01.11.2020
Алания
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5 : 1
28.10.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2 : 0
24.10.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Алания
4 : 4
17.10.2020
Шинник
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0 : 0
13.10.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2 : 0
09.10.2020
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2 : 0
04.10.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
3 : 1
27.09.2020
Текстильщик
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Алания
2 : 1
23.09.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Иртыш
0 : 2
09.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
0 : 1
05.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Нижний Новгород
1 : 1
22.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Енисей
3 : 2
16.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
2 : 0
12.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чайка
0 : 3
08.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Алания
2 : 4
01.08.2020
СКА-Хабаровск
1' - 60'
42'
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