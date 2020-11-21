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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Оренбург
Алания - Оренбург: обзор матча 21 ноября 2020
Алания
21.11.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
67'
Б. Хадарцев (П)
89'
Б. Хадарцев
51'
М. Сиваков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Оренбург
90'
+3
Замена
Д. Фамейе
️️️️
С. Козлов
ГОЛ! 2:1!
Б. Хадарцев
89'
89'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Козлов
Замена
️️️️
Б. Магомедов
85'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Хугаев
85'
Желтая карточка
С. Качмазов
81'
78'
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
А. Скворцов
Замена
И. Машуков
️️️️
Х. Хосонов
74'
71'
Желтая карточка
И. Насыров
68'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Хадарцев
67'
66'
Желтая карточка
М. Сиваков
61'
Замена
И. Насыров
️️️️
Н. Прудников
Желтая карточка
А. Хугаев
59'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Сиваков
Желтая карточка
Х. Кочиев
50'
39'
Желтая карточка
А. Мамин
20'
Желтая карточка
А. Скворцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
51
Данил Хорошков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-3-1-3
25
Солдатенко
4
Качмазов
30
Шавлохов
15
Кочиев
8
Хугаев
13
Засеев
17
Царикаев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
4-1-1-1-3
1
Климович
15
Эктов
6
Козлов
46
Мамин
3
Сиваков
8
Аюпов
55
Капленко
7
Чуканов
32
Козлов
11
Прудников
92
Скворцов
Цараев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
Цараев
8
Хугаев
71
Дзахов
71
Дзахов
8
Хугаев
80
Хосонов
14
Машуков
14
Машуков
80
Хосонов
92
Скворцов
27
Скофлек
27
Скофлек
92
Скворцов
11
Прудников
77
Насыров
77
Насыров
11
Прудников
7
Чуканов
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Чуканов
6
Козлов
7
Фамейе
7
Фамейе
6
Козлов
32
Козлов
10
Юсупов
10
Юсупов
32
Козлов
Остались в запасе
Алания
Оренбург
7
Батраз Гурциев
ПВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
99
Руслан Суанов
ЦФ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
51
Данил Хорошков
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
99
Руслан Суанов
ЦФ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
Остались в запасе
51
Данил Хорошков
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Алания - Оренбург
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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