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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Алания
Нефтехимик - Алания: обзор матча 19 сентября 2020
Нефтехимик
19.09.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Алания
Желтая карточка
А. Семенов
90'
+3
Замена
В. Микушин
️️️️
Д. Кленкин
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кленкин
87'
83'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Хабалов
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Котик
83'
Замена
Д. Кайков
️️️️
М. Ситдиков
74'
71'
Замена
Р. Суанов
️️️️
И. Машуков
62'
Замена
А. Цараев
️️️️
Х. Хосонов
55'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Б. Кокоев
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Яковлев
46'
Вторая желтая
Д. Хубаев
43'
40'
Желтая карточка
А. Засеев
Желтая карточка
А. Котик
40'
Желтая карточка
М. Канаев
28'
13'
Желтая карточка
Б. Гурциев
Желтая карточка
Д. Хубаев
13'
10'
Желтая карточка
Х. Кочиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Голубев
28
Семенов
14
Агапов
37
Потапов
17
Канаев
2
Ситдиков
62
Шадрин
4
Кленкин
2
Хубаев
18
Яковлев
9
Котик
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
15
Кочиев
5
Багаев
19
Бутаев
21
Кокоев
13
Засеев
80
Хосонов
7
Гурциев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
2
Ситдиков
21
Кайков
21
Кайков
2
Ситдиков
4
Кленкин
41
Микушин
41
Микушин
4
Кленкин
9
Котик
7
Юшин
7
Юшин
9
Котик
18
Яковлев
21
Галиулин
21
Галиулин
18
Яковлев
14
Машуков
99
Суанов
99
Суанов
14
Машуков
15
Хабалов
8
Хубулов
8
Хубулов
15
Хабалов
21
Кокоев
10
Кобесов
10
Кобесов
21
Кокоев
80
Хосонов
22
Цараев
22
Цараев
80
Хосонов
Остались в запасе
Нефтехимик
Алания
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Георгий Натабашвили
ВР
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Георгий Натабашвили
ВР
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Нефтехимик - Алания
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
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