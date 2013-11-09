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    Игорь Рогачевский - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Викторович
    Фамилия Рогачевский
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 19 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2014 57' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.05.2014 82' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    26.04.2014 66' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    19.04.2014 90' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2014 76' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Академия Кубань (Краснодар)
    05.04.2014 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    29.03.2014 1' -68' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    08.03.2014 90' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    22.11.2013 46' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    09.11.2013 89' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.11.2013 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Рубин (мол) (Казань)
    26.10.2013 1' -61' Рубин (мол) (Казань) 0:5 Локомотив (мол) (Москва)
    19.10.2013 58' -90' 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    28.09.2013 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    25.09.2013 73' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    21.09.2013 67' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    14.09.2013 69' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    31.08.2013 1' -46' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    24.08.2013 22' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    03.08.2013 68' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.07.2013 64' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
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