|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|19
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2014
|57' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2014
|82' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2014
|66' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|19.04.2014
|90' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2014
|76' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|05.04.2014
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2014
|1' -68'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.03.2014
|90' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|22.11.2013
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.11.2013
|89' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|26.10.2013
|1' -61'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.10.2013
|58' -90'
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|28.09.2013
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2013
|73' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|21.09.2013
|67' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.09.2013
|69' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|31.08.2013
|1' -46'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|24.08.2013
|22' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|03.08.2013
|68' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.07.2013
|64' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)