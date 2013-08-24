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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 24 августа 2013
Рубин (мол)
24.08.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
88'
А. Клягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Клягин
80'
Замена
А. Бочаров
️️️️
Е. Давыдов
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
С. Азмун
78'
69'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
М. Палиенко
67'
Вторая желтая
П. Васильев
55'
Желтая карточка
П. Васильев
46'
Замена
А. Клягин
️️️️
Э. Махмудов
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
И. Максимов
46'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
А. Концедалов
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
А. Джалилов
46'
Замена
К. Мавинга
️️️️
Э. Набиуллин
46'
Замена
Д. Бойко
️️️️
С. Кверквелия
46'
Желтая карточка
С. Кверквелия
32'
Замена
Н. Качарава
️️️️
Н. Бабаджанов
22'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Сикоев
22'
16'
Желтая карточка
Р. Дарбинян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
96
Егор Давыдов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
65
Борис Шавлохов
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
3-2-2-3
31
Березин
3
Набиуллин
4
Кверквелия
30
Хабибуллин
32
Савельев
26
Пащенко
10
Джалилов
95
Бабаджанов
20
Азмун
70
Сикоев
49
Калаев
4-3-1-2
1
Вавилин
3
Васильев
2
Григорян
25
Концедалов
47
Дарбинян
43
Роганов
8
Махмудов
87
Максимов
99
Палиенко
90
Делькин
96
Давыдов
70
Сикоев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
70
Сикоев
4
Кверквелия
42
Бойко
42
Бойко
4
Кверквелия
10
Джалилов
65
Шавлохов
65
Шавлохов
10
Джалилов
20
Азмун
19
Мичуренков
19
Мичуренков
20
Азмун
3
Набиуллин
17
Мавинга
17
Мавинга
3
Набиуллин
95
Бабаджанов
15
Качарава
15
Качарава
95
Бабаджанов
99
Палиенко
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
99
Палиенко
96
Давыдов
21
Бочаров
21
Бочаров
96
Давыдов
8
Махмудов
33
Клягин
33
Клягин
8
Махмудов
25
Концедалов
13
Верховцов
13
Верховцов
25
Концедалов
87
Максимов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
87
Максимов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
97
Даниил Мелихов
ЦП
1
Савелий Толстопятов
ВР
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
97
Даниил Мелихов
ЦП
1
Савелий Толстопятов
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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