|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|19
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|10.05.2015
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|03.05.2015
|88' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|06.12.2014
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.12.2014
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|60'
|27.11.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.11.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|89'
|07.11.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|24.10.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|71'
|17.10.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|27.09.2014
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.09.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|14.09.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.08.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|22.08.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|40'
|17.08.2014
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|45'
|07.08.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|03.08.2014
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)