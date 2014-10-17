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    Владимир Трошев - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Владимир
    Отчество Игоревич
    Фамилия Трошев
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 19 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Академия Кубань (Краснодар)
    10.05.2015 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    03.05.2015 88' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    06.12.2014 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    01.12.2014 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:0 Амкар (мол) (Пермь)
    60'
    27.11.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Амкар (мол) (Пермь)
    22.11.2014 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    89'
    07.11.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    24.10.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    71'
    17.10.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    27.09.2014 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.09.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    14.09.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    29.08.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Спартак М (мол) (Москва)
    22.08.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    40'
    17.08.2014 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    45'
    07.08.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    03.08.2014 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:2 Амкар (мол) (Пермь)
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