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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Краснодар (мол) - Амкар (мол): обзор матча 10 мая 2015
Краснодар (мол)
10.05.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 1
Завершен
Амкар (мол)
40'
С. Таказов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Амкар (мол)
90'
+3
Замена
А. Мосунов
️️️️
В. Шпитальный
90'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
Е. Тюкалов
88'
Желтая карточка
И. Парамонов
Желтая карточка
А. Григорян
77'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
Д. Фомин
75'
71'
Замена
И. Парамонов
️️️️
Е. Парамонов
Замена
Д. Воробьев
️️️️
А. Шишкин
57'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
И. Черчесов
57'
43'
Желтая карточка
В. Шпитальный
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Таказов
36'
Замена
А. Гооге
️️️️
В. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
97
Алексей Шишкин
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
14
Денис Васенин
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Латышонок
5
Стежко
80
Скляр
92
Тахмазов
74
Фомин
90
Черчесов
97
Шишкин
70
Григорян
24
Белоус
14
Васенин
97
Гаджиев
2-1-2-2-3
57
Селихов
40
Трошев
30
Таказов
38
Алейников
11
Парамонов
17
Мурашов
7
Тюкалов
7
Вазитдинов
19
Кузнецов
60
Анфёров
9
Шпитальный
90
Черчесов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
90
Черчесов
74
Фомин
11
Квеквескири
11
Квеквескири
74
Фомин
97
Шишкин
10
Воробьев
10
Воробьев
97
Шишкин
9
Шпитальный
24
Мосунов
24
Мосунов
9
Шпитальный
7
Тюкалов
29
Гусейнов
29
Гусейнов
7
Тюкалов
11
Парамонов
49
Парамонов
49
Парамонов
11
Парамонов
19
Кузнецов
70
Гооге
70
Гооге
19
Кузнецов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
10
Александр Сергеев
ЦП
77
Максим Старков
ЦЗ
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Максим Пряников
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
10
Александр Сергеев
ЦП
77
Максим Старков
ЦЗ
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Краснодар (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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