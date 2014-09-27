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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 27 сентября 2014
Локомотив (мол)
27.09.2014, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 1
Завершен
Амкар (мол)
78'
С. Макаров
80'
Р. Гусейнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Замена
Д. Анисимов
️️️️
А. Чуканов
85'
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Соловьёв
84'
81'
Желтая карточка
В. Камеш
80'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гусейнов
ГОЛ! 1:0!
С. Макаров
78'
74'
Желтая карточка
Е. Парамонов
71'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Курзенев
Желтая карточка
А. Довбня
69'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
Р. Жемалетдинов
63'
Замена
И. Галанин
️️️️
А. Миранчук
60'
Замена
М. Лобанцев
️️️️
И. Лантратов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
61
Максим Данильянц
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
95
Нозим Бабаджанов
АП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
Амкар (мол)
96
Вадим Чухланцев
ЦП
3-3-3-1
22
Лантратов
54
Соловьёв
55
Вяткин
56
Довбня
73
Рахмонов
6
Баринов
6
Макаров
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
77
Корян
7
Чуканов
2-1-2-3-2
57
Селихов
29
Гусейнов
40
Трошев
38
Алейников
11
Парамонов
33
Камеш
10
Урхов
97
Голдобин
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
21
Миранчук
88
Галанин
88
Галанин
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
7
Кипиани
7
Кипиани
10
Жемалетдинов
54
Соловьёв
96
Рукас
96
Рукас
54
Соловьёв
7
Чуканов
96
Анисимов
96
Анисимов
7
Чуканов
22
Лантратов
22
Лобанцев
22
Лобанцев
22
Лантратов
91
Курзенев
96
Чухланцев
96
Чухланцев
91
Курзенев
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
44
Александр Логунов
ЦЗ
61
Максим Данильянц
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
95
Нозим Бабаджанов
АП
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
61
Максим Данильянц
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
95
Нозим Бабаджанов
АП
Остались в запасе
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
Локомотив-Перово
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