Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Амкар (мол)
Динамо (мол) - Амкар (мол): обзор матча 06 декабря 2014
Динамо (мол)
06.12.2014, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
4 : 1
Завершен
Амкар (мол)
7'
А. Катрич
25'
А. Моргунов
59'
Н. Обольский
83'
Н. Обольский
45+1'
В. Чухланцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 4:1!
Н. Обольский
83'
77'
Замена
И. Парамонов
️️️️
Р. Гасымов
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Ярмолицкий
77'
Желтая карточка
А. Моргунов
75'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Моргунов
75'
65'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Анфёров
Замена
А. Алтунин
️️️️
М. Могулкин
65'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Д. Живоглядов
62'
61'
Желтая карточка
А. Анфёров
ГОЛ! 3:1!
Н. Обольский
59'
53'
Замена
В. Переверзев
️️️️
В. Кузнецов
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Иванов
46'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
А. Рукас
️️️️
А. Катрич
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Чухланцев
Желтая карточка
Р. Зобнин
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Моргунов
25'
24'
Желтая карточка
В. Алейников
ГОЛ! 1:0!
А. Катрич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Антон Алтунин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Амкар (мол)
46
Александр Патрикеев
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-3-2-1
31
Лещук
18
Морозов
25
Ярмолицкий
17
Иванов
27
Живоглядов
77
Могулкин
88
Левин
47
Зобнин
14
Моргунов
77
Катрич
9
Обольский
2-1-5-2
16
Отмахов
77
Гасымов
40
Трошев
38
Алейников
96
Чухланцев
95
Рожков
17
Мурашов
33
Камеш
75
Серпокрылов
19
Кузнецов
60
Анфёров
77
Могулкин
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Могулкин
47
Зобнин
27
Сарамутин
27
Сарамутин
47
Зобнин
14
Моргунов
96
Максименко
96
Максименко
14
Моргунов
17
Иванов
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Иванов
25
Ярмолицкий
91
Степанов
91
Степанов
25
Ярмолицкий
27
Живоглядов
8
Каляшин
8
Каляшин
27
Живоглядов
77
Катрич
6
Рукас
6
Рукас
77
Катрич
60
Анфёров
9
Шпитальный
9
Шпитальный
60
Анфёров
19
Кузнецов
57
Переверзев
57
Переверзев
19
Кузнецов
77
Гасымов
49
Парамонов
49
Парамонов
77
Гасымов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Амкар (мол)
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Каташевский
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
84
Иван Зириков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
46
Александр Патрикеев
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Каташевский
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
84
Иван Зириков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
46
Александр Патрикеев
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Динамо (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Амкар (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+