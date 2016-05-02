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Алексей Турик
Статистика
Алексей Турик - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1995 (31)
#25 | Нападающий
172 см | 64 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
2 : 0
02.05.2016
Армавир
88' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Факел
2 : 2
25.04.2016
Спартак-2
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 1
07.04.2016
Факел
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Факел
1 : 2
03.04.2016
Волга
1' - 37'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Сокол
3 : 2
27.03.2016
Факел
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 0
16.03.2016
Факел
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3 : 0
12.03.2016
Тюмень
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 2
21.11.2015
Факел
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
1 : 2
15.11.2015
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Армавир
1 : 2
15.10.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Спартак-2
1 : 3
11.10.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Факел
4 : 1
04.10.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волга
1 : 0
14.09.2015
Факел
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 0
07.09.2015
Сокол
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
31.08.2015
Факел
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
2 : 0
23.08.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1 : 2
17.08.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
03.08.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
1 : 0
20.07.2015
Факел
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 3
15.07.2015
Томь
Был в запасе
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