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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Факел
Спартак-2 - Факел: обзор матча 11 октября 2015
Спартак-2
11.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 3
Завершен
Факел
14'
В. Обухов
1'
А. Касьян
28'
А. Касьян
50'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Факел
90'
+1
Замена
О. Самсонов
️️️️
И. Альшин
89'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Касьян
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Д. Давыдов
86'
84'
Желтая карточка
А. Мурнин
84'
Замена
Ю. Дубровин
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
А. Тимофеев
76'
75'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
М. Бирюков
Замена
А. Ходырев
️️️️
Н. Фадеев
75'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Зубарев
65'
Желтая карточка
А. Гулиев
61'
Желтая карточка
А. Пуцко
60'
50'
ГОЛ! 1:3!
М. Бирюков
Замена
А. Гулиев
️️️️
З. Бакаев
46'
Желтая карточка
Д. Давыдов
43'
28'
ГОЛ! 1:2!
А. Касьян
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
14'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Филиппов
92
Брызгалов
15
Пуцко
2
Кутепов
44
Фадеев
60
Зубарев
52
Леонтьев
17
Зуев
7
Бакаев
88
Давыдов
13
Обухов
4-2-2-2
1
Саутин
93
Бурнаш
29
Шахов
15
Тихий
71
Багаев
27
Мурнин
6
Свежов
10
Альшин
7
Коробов
17
Бирюков
19
Касьян
44
Фадеев
21
Ходырев
21
Ходырев
44
Фадеев
60
Зубарев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
7
Бакаев
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Бакаев
88
Давыдов
7
Каюмов
7
Каюмов
88
Давыдов
6
Свежов
5
Дубровин
5
Дубровин
6
Свежов
17
Бирюков
56
Гриднев
56
Гриднев
17
Бирюков
10
Альшин
36
Самсонов
36
Самсонов
10
Альшин
19
Касьян
91
Заболотный
91
Заболотный
19
Касьян
Остались в запасе
Спартак-2
Факел
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Спартак-2 - Факел
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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