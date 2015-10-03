Ален Аскеров - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Ален
|Отчество
|Ширинбекович
|Фамилия
|Аскеров
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Имя
|Ален
|Отчество
|Ширинбекович
|Фамилия
|Аскеров
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|19
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2016
|1' -66'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Мордовия (мол) (Саранск)
|61'
|13.03.2016
|1' -60'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.03.2016
|1' -88'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.12.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|51'
|27.11.2015
|1' -88'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|21.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|23.10.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|85'
|19.10.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.10.2015
|1' -65'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.09.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|19.09.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.09.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|22.08.2015
|1' -68'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|19' 38'
|06.08.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|01.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|54'
|24.07.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|55'
|18.07.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)