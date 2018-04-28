Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дерик - статистика

Завершил карьеру
21 февраля 1993 (33)
#13 | Защитник
183 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бертон Альбион
2 : 0
28.04.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Болтон
0 : 2
10.04.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
3 : 0
07.04.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
0 : 1
03.04.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
2 : 1
30.03.2018
Болтон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Болтон
1 : 0
17.03.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
10.03.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
0 : 0
24.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Болтон
1 : 0
20.02.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
17.02.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
13.02.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Болтон
1 : 1
10.02.2018
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
1 : 0
02.02.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
1 : 1
20.01.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
2 : 0
13.01.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
30.12.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
3 : 1
02.12.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Болтон
2 : 2
21.11.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
0 : 0
17.11.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
2 : 1
04.11.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Сандерленд
3 : 3
31.10.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Фулхэм
1 : 1
28.10.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Болтон
0 : 3
09.09.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
4 : 0
25.08.2017
Болтон
Был в запасе
74'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 2
19.08.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
15.08.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Миллуолл
1 : 1
12.08.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
2 : 3
06.08.2017
Лидс
Был в запасе
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
4
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
3
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+