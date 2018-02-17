Дерик - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Дерик Оседе
|Фамилия
|Прието
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дерик Оседе
|Фамилия
|Прието
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|10.04.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|03.04.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|30.03.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|90'
|17.03.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|10.03.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|20.02.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|13.02.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|10.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|02.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|20.01.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.01.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|21.11.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|17.11.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:3
|Болтон (Болтон)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|09.09.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|25.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|74'
|19.08.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|06.08.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Лидс (Лидс)