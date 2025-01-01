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Дерик
Трансферы
Дерик - трансферы
Завершил карьеру
21 февраля 1993 (33)
#13 | Защитник
183 см
Испания
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / -
Интер
Без клуба
Свободный агент
05.02.24 / 01.01.25
Уотерфорд
Интер
Свободный агент
01.07.21 / 16.02.22
Депортиво
Без клуба
Свободный агент
01.07.18 / 26.11.18
Болтон
Без клуба
Свободный агент
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