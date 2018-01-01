Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самир Карратерс - статистика

Завершил карьеру
4 апреля 1993 (33)
#11 | Полузащитник
Ирландия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Юнайтед
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Дерби Каунти
1 : 1
01.01.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
30.12.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
26.12.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 2
23.12.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
1 : 0
16.12.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
08.12.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
3 : 1
02.12.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
25.11.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 5
21.11.2017
Фулхэм
Был в запасе
86'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бертон Альбион
1 : 3
17.11.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
04.11.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
31.10.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
1 : 2
27.10.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
21.10.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
14.10.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.09.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
27.09.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 4
24.09.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
16.09.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
26.08.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
19.08.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 0
15.08.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
1 : 0
12.08.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
05.08.2017
Брентфорд
1' - 71'
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
3
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+